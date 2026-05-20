Kriminalität in Balingen: Polizei stellt Statistik vor – immer mehr Ladendiebstähle

Balingens Revierleiterin Sarah Bizer hat dem Gemeinderat die Kriminalitätsstatistik vorgelegt. In der Eyachstadt scheinen sich einige Langfinger herumzutreiben.
Deutschland gehört zu den sichersten Ländern der Welt, Baden-Württemberg zu den sichersten Bundesländern und Balingen wiederum zu den sichersten Städten im Land“, schickte Balingens Revierleiterin Sarah Bizer voraus, als sie dem Gemeinderat am Dienstagabend die Kriminalitätsstatistik 2025 für die Eyachstadt präsentierte. Während die Straftaten im vergangenen Jahr insgesamt zurückgingen, verzeichnet die Stadt in einer Sparte einen enormen Anstieg.