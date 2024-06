Kriminalitäts-Statistik Altensteig: Vergewaltigung und der Tote am Cleanpark

1 Bei der Explosion in einem Cleanpark wurde ein Mensch getötet. Foto: Köncke

314 Straftaten wurden im vergangenen Jahr in Altensteig begangen und 181 Tatverdächtige verhört. Das geht aus der Kriminalitätsstatistik hervor, die Polizeihauptkommissarin Regina Reimann in der jüngsten Sitzung des Altensteiger Gemeinderats vorstellte und erläuterte.









Eine Frau wurde von ihrem Ehemann vergewaltigt, ein Streit in der Familie und unter Nachbarn endete mit wüsten Beschimpfungen, in zwei Getränkemärkten wurde eingebrochen, Gegenstände aus unverschlossenen Fahrzeugen entwendet und am 1. Mai an vielen Häusern der Oberstadt Farbschmierereien entdeckt. 63 Prozent der Fälle konnten aufgeklärt werden. Und ein Fall stellte sich erst gar nicht als Verbrechen heraus. Zum ersten Mal hat Martina Reimann als Nachfolgerin von Dieter König dem Altensteiger Gemeinderat den Bericht erstattet.