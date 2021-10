1 Das Thema Drogenkriminalität hat die Kriminalpolizei auch in Villingen-Schwenningen genau im Blick. Foto: © Tinnakorn - stock.adobe.com

Villingen-Schwenningen - Der Gemeinderat bekam in seiner Sitzung einen Einblick in die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS). Der Villinger Revierleiter Thomas Barth und sein Schwenninger Pendant Alexander Türschmann stellten die Zahlen des Jahres 2020 vor. Darüber hinaus erläuterte der neue Chef des Kriminal-Kommisariats, Karl-Heinz Wußler, die städtische Situation in Sachen Drogenkriminalität und Prostitution.

Im Städtevergleich nicht schlecht­

Zu Beginn der Präsentation machte Barth deutlich, weshalb er und seine Kollegen die Vergleichszahlen von 2019 beziehungsweise 2020 vorstellen. "Die Veröffentlichung der aktuellsten Zahlen, also in diesem Fall von 2021, erfolgt wie immer erst im März des Folgejahres. Insofern können wir nur diese Zahlen mitbringen." Für den Vergleich, wie hoch die Kriminalitätshäufigkeit ist, und wie eine Stadt im Vergleich zu anderen dastehe, spiele die Einwohnerzahl eine wichtige Rolle. Und da, das nahmen Barth und Türschmann vorweg, steht Villingen-Schwenningen längst nicht so schlecht da, wie beispielsweise Konstanz, Singen oder Tuttlingen aus dem Gebiet des zuständigen Polizeipräsidiums.

Fallzahlen sind 2020 rückläufig

Untergliedert in sieben verschiedene Deliktkategorien, belegt die PKS von 2020, dass die Fallzahlen in den Bereichen "Straftaten gegen das Leben" wie Mord oder Totschlag, "Körperverletzungen", "einfache und schwere Diebstähle", "Sachbeschädigungen" oder "Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz" tendenziell rückläufig sind. Grundsätzlich sei das auch der Fall bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Allerdings mache hier die Kinderpornografie laut Thomas Barth mittlerweile an den Zahlen etwas aus. Er führt den Anstieg vor allem durch die Verbreitungen entsprechenden Materials über soziale Medien zurück.

Doch der positive Schein könnte trügen, wie der Villinger Revierleiter deutlich machte. "Denn 2020 war sicherlich ein besonderes Jahr, weil die Gelegenheitsstrukturen für Straftaten andere waren." Damit nahm Barth Bezug auf Corona. Er nannte exemplarisch die längere Schließung der Gastronomien in der Villinger Färberstraße als ein Grund für weniger Körperverletzungsdelikte.

Jugend, Einbrüche und Gewalt gegen Polizisten

Die beiden Revierleiter beleuchteten in ihrer Präsentation allerdings noch weitere Problemfelder in Villingen-Schwenningen. Vor allem das Thema Jugendkriminalität gehe man intensiv im Schwarzwald-Baar-Kreis und in Villingen-Schwenningen an und werde man "in Kürze" sogar noch ausbauen. Thomas Barth berichtete über die Einrichtung eines Haus des Jugendrechts in Villingen-Schwenningen. "Ziel der zukünftigen Zusammenarbeit von Polizei und Behörden ist es, kriminelle Karrieren zu verhindern." Er sei guter Hoffnung, dass man in ein paar Jahren sagen könne, es sei damals die richtige Entscheidung, dieses Haus des Jugendrechts in Villingen-Schwenningen anzusiedeln. "Denn jeder Jugendliche, der vor einer kriminelle Laufbahn bewahrt wird, ist ein Gewinn für die Gesellschaft", so Barth.

Alexander Türschmann erläuterte in Sachen Wohnungseinbrüche, dass die Polizei auch an dieser Stelle ein besonderes Augenmerk auf die Ermittlungen lege. "Denn in diesen Fällen ist die Traumatisierung der Opfer besonders schwerwiegend." Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass es 2020 vier Fälle mehr als im Vorjahr gab. "Jeder glaubte, Einbrüche könnten nicht mehr in der Häufigkeit passieren, da coronabedingt ja angeblich jeder zu Hause war", räumte Türschmann mit dieser Wahrnehmung auf.

Dass die Zahlen der Straßenkriminalität im vergangenen Jahr geringer waren, ist für Thomas Barth hingegen "eigentlich logisch". Auch hier bezog er sich auf die geringeren "Gelegenheiten", die sich im öffentlichen Raum im Corona-Jahr überhaupt boten. Was den Polizeibeamten tatsächlich Sorgen bereitet, sei die vor allem in Villingen-Schwenningen und trotz Corona steigende Gewalt gegenüber Polizisten im Dienst. "Wir reden hier nicht von Beleidigungen, sondern von Bedrohungen, Widerstand und tätlichen Angriffen", machte Barth klar. Das sei besorgniserregend.

Ordnungswidrigkeiten separat ermittelt

Die Polizeiliche Kriminalstatistik erfasst keine Ordnungswidrigkeiten. Diese zählen jedoch ebenso wie Straftaten zum Aufgabenfeld der Polizei. Dabei handele es sich vor allem um Ruhestörungen und ähnliche Vorkommnisse, wie Barth und Türschmann berichteten. Aus diesem Grund haben beide für ihre Revierbereiche die entsprechenden Zahlen zusammengestellt. "Klar ist dabei, dass es sich keinesfalls um alle Vorkommnisse handelt, sondern lediglich um die schriftlich erfassten", erklärte Türschmann. "Das wiederum heißt aber auch, dass es sich bei diesen Fälle auch um eine gewisse Qualität handelt."

Die Zahlen in den beiden großen Stadtbezirken seien nah beieinander. Tatsächlich sei in Schwenningen aber gar nicht der eine Schwerpunkt auszumachen. Vielmehr verteilten sich die Störungen über das ganze Stadtgebiet. "Meistens waren es tatsächlich der offene Balkon oder das offene Fenster von Häusern und Wohnungen, weshalb Beschwerden bei uns eingingen", so Türschmann.­ Anders sehe das in Villingen aus. Laut Barth sei die Färberstraße natürlich ein Schwerpunkt, wo es 2019 zu 27 dokumentierten Ruhestörungen kam, und im vergangenen Jahr sogar zu 32. "Auch bei uns findet man natürlich nicht zu jedem Vorkommnis einen schriftlichen Eintrag." Als weitere Hotspots nannte Barth das Rietviertel und die Innenstadt innerhalb der Stadtmauern insgesamt.

Zur Überraschung zähle das Hubenloch laut Barth nicht dazu. "Es spielt keine gravierende Rolle. Natürlich ist da immer jemand, aber so wie es in diesem Jahr nach dem Lockdown war, dass Ansammlungen von bis zu 500 Menschen erfasst wurden, ist es nicht die Regel."

Drogen und Prostitution

Abschließend präsentierte Karl-Heinz Wußler, neuer Leiter des Kriminalkommissariats in Villingen, einen kurzen Überblick in Sachen Rauschgiftkriminalität und Prostitution. Hierzu zog er auch die Zahlen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis heran und stellte fest: "Zehn Prozent der Straftaten liegen im Rauschgiftbereich." Das sei nicht überdurchschnittlich hoch, aber zeige schon einen Schwerpunkt.

Im Unterschied zu den Ordnungswidrigkeiten stellt Wußler klar: "Diese Zahlen sind eindeutig, denn das sind alle aufgedeckten Fälle." Wenngleich klar sein müsse, dass in Drogenangelegenheiten die Dunkelziffer deutlich höher sein werde. "Gerade im Bereich Rauschgift ist klar: Je mehr kontrolliert wird, desto mehr findet man."­ Drogen seien seiner Meinung nach nicht mehr nur dieser kleine Kreis an Personen, die damit zu tun hätten. Drogen finde man weit gestreut und überall, formulierte Wußler bewusst provokativ.

Was die Prostitution in Villingen-Schwenningen betrifft, fasste er sich kurz. Grundsätzlich handele es sich dabei um eine Ordnungswidrigkeit und nicht um eine Straftat. Tatsächlich sei seit oder durch Corona aber auffällig, dass sich die Branche verlagert – weg von offiziellen Bordellen oder aus den dafür vorgesehenen Sperrbezirken, hin zum privaten, unangemeldeten Betrieb. "Hier ermitteln wir selbstverständlich, um diese illegalen Betriebe aufzuspüren."