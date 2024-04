1 Thomas Strobl beim politischen Abend in Biberach 2024. Foto: dpa/Stefan Puchner

Nicht nur die Gewaltkriminalität nimmt im Südwesten zu - es wird auch deutlich mehr gestohlen. Nun möchte der Innenminister die Kriminalstatistik offiziell vorstellen. Es sind düstere Zahlen.









Mehr Gewalt, mehr Körperverletzungen, mehr Sexualdelikte - die Kriminalität in Baden-Württemberg ist in vielen Bereichen auf dem Vormarsch. Besonders stark nahmen im vergangenen Jahr die Fallzahlen beim Diebstahl zu, wie aus Daten der polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Demnach registrierte die Polizei im vergangenen Jahr 177 121 Diebstahldelikte - knapp 14 Prozent mehr als im Jahr 2022. Der sogenannte Diebstahl unter erschwerenden Umständen - also schwerere Fälle, etwa Diebstahl mit Waffen oder Wohnungseinbruchsdiebstahl - nahm dabei um rund elf Prozent zu.