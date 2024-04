1 Zwei Tötungsdelikte im vergangenen Jahr bezeichnet die Polizei als ungeklärt. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Bei der Präsentation der Kriminalstatistik 2023 stechen zwei Fälle ins Auge: Ein mutmaßlicher Mord sowie ein versuchter Totschlag senken dort die ansonsten hohe Aufklärungsquote dieser Taten. Beide Fälle gelten als ungeklärt. Und beide muten kurios an. Wir haben nachgehakt, was es damit auf sich hat.









Es ist eine erschreckende Zahl: 21 Straftaten gegen das Leben, darunter sechsmal Mord, verzeichnete das Polizeipräsidium Pforzheim im vergangenen Jahr in seinem Zuständigkeitsbereich – also in den Landkreisen Calw und Freudenstadt, im Enzkreis und in der Stadt Pforzheim.