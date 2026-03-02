Kriminalität im Kreis Lörrach: Wie Betrüger insgesamt 63 Millionen Euro ergaunern

Im digitalen Raum nehmen Straftaten spürbar zu und stellen Ermittler des Polizeipräsidiums Freiburg vor zunehmende Herausforderungen.
Vermögens- und Fälschungsdelikte machen rund 18 Prozent der insgesamt 70 079 Fälle der Allgemeinkriminalität im Polizeipräsidium Freiburg aus. Im vergangenen Jahr sind die Zahlen um 5,6 Prozentpunkte auf 12 477 Fälle gestiegen – im Landkreis Lörrach betrug der Zuwachs vier Prozentpunkte: 2152 Fälle schlugen laut der jüngst vorgestellten polizeilichen Kriminalstatistik zu Buche.