Kriminalität im Kreis Lörrach: So soll für mehr Sicherheit gesorgt werden

Gewalt und Kriminalität: Warum Justizministerin Marion Gentges bei Schnellverfahren Druck machen will.
Im Alten Wasserwerk eröffnete Schönaus Bürgermeister und Landtagskandidat Peter Schelshorn die Runde und beschwor „den Mut, Probleme offen anzusprechen“. Diesen Mut hatte vor allem Einzelhändler Dieter Hieber. Nach Szenen eskalierender Kriminalität speziell in seinem Lörracher Markt ließ er sich von seinem Sicherheitsdienst überreden und tourt seitdem durch einschlägige TV-Formate (wir berichteten).