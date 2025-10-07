Kriminalität im Kreis Lörrach: So soll für mehr Sicherheit gesorgt werden

Im Alten Wasserwerk eröffnete Schönaus Bürgermeister und Landtagskandidat Peter Schelshorn die Runde und beschwor „den Mut, Probleme offen anzusprechen“. Diesen Mut hatte vor allem Einzelhändler Dieter Hieber. Nach Szenen eskalierender Kriminalität speziell in seinem Lörracher Markt ließ er sich von seinem Sicherheitsdienst überreden und tourt seitdem durch einschlägige TV-Formate (wir berichteten).

Landesjustizministerin Marion Gentges befand in ihrer Einleitung zwar, dass die Kriminalität im Land insgesamt zurück gegangen sei. Sie gestand aber zu: „Es gibt Bereiche, da sieht es anders aus. Dazu gehöre leider auch das Dreiländereck, in dem Täter schnell über die Grenzen verschwinden können. Eine spezielle Situation gebe es am Lörracher Bahnhofsplatz und davon sei auch der Einzelhandel betroffen.

Die Ministerin sprach kurz die Einreise-Kriminalität an, die durch Grenzkontrollen wirksam bekämpft werde, solange die EU-Außengrenzen löchrig sind. Ein Drittel aller illegalen Einreisen ins Land erfolgten über Lörrach. Es sei aber ein „Narrativ“, dass es keine Rückführungen von illegalen Ausländern gebe. Tatsächlich stehen 924 Asylbewerber-Zugängen im Monat 630 Ausreisen gegenüber, davon 310 Abschiebungen. Gentges weiter: Ein Problem „wächst heran mit dem Anstieg der Gewalt bei Minderjährigen unter 14 Jahren, die noch nicht strafmündig sind“: plus 60 Prozent.

Schockierende Bilder

Es war Hakan Dirim, Chef eines Sicherheitsdienstes mit 120 Mitarbeitern, der das Tabu brach und die Kriminalität speziell von Ausländern anprangerte.

„Die Bilder haben uns schockiert“, führte CDU-Kreisvorsitzender Stefan Glaser als Moderator in die konkrete Thematik des dreisten und wiederholten Ladendiebstahls ein. „Diese Bilder schaut man sich nicht an, ohne zu schlucken.“ Gemeint waren Videos aus dem Hieber-Laden, in dem sich Sicherheitskräfte mit Ladendieben prügeln.

„Es macht mir Angst“

Stefan Glaser, Peter Schelshorn, Hakan Dirim, Katrin Kern, Justizministerin Marion Gentges und Dieter Hieber diskutierten im Alten Wasserwerk, wie kriminell Lörrach ist. Foto: Gerald Nill

„Es macht mir Angst, wenn ich sehe, was auf deutschen Straßen passiert“, bekannte Dirim. Die Hemmschwelle der Delinquenten im Laden sei „komplett gesunken, meine Mitarbeiter werden beleidigt und angegriffen“. Es sei bitter, wenn er verletzte Mitarbeiter im Krankenhaus besuchen müsse. In einem TV-Beitrag fragt sich eine Hieber-Mitarbeiterin, angesichts von Gewalt und Kriminalität: „Warum mache ich das noch?“ Hieber kommentiert: „Die Entwicklung in den letzten Jahren ist einfach brutal.“ Wachpersonal von 8 bis 20 Uhr und Mitarbeiter, die Angst um ihre eigene Gesundheit haben – das hat sich der Einzelhändler so nicht vorgestellt. Der Trend könne so nicht weitergehen, deshalb gehe er mit dem Thema in die Medien. Ein Täter, der eine Scheibe im Wert von 20 000 Euro zerstört habe, Wiederholungsladendiebe, die trotz Hausverbot 20 Mal wiederkommen und die Ohnmacht der Ordner zeigen. Dabei laufe die Zusammenarbeit mit der Polizei vor Ort immerhin reibungslos, so Hieber.

Dieter Hieber beobachtet brutale Entwicklung

Das richtige Signal setzen

Die Justizministerin hörte die Botschaft und hatte immerhin eine gute Nachricht: Bei den Schnellverfahren will sie Druck machen, damit speziell die Klientel, die sich nach Diebstahl sofort über die Grenze absetzen will, vor Ort verurteilt wird: „Damit setzt man das richtige Signal“, versprach Gentges.

Datenschutz ist Thema

In einem anderen Punkt müssen noch dickere Bretter gebohrt werden. Dabei geht es um Datenschutz, den zum Beispiel Täter in der Kinderpornografie für sich in Anspruch nehmen, weil die IP-Adressen der Computer von den Providern zu kurz gespeichert werden, wie Freiburgs Oberkommissarin Katrin Kern bedauerte. Es gäbe auch mehr Sicherheit, wenn Videokameras im öffentlichen Raum die Gesichter erkennen dürften.

Ein Zuhörer im Publikum berichtete, dass es damit aus Italiens Städten beste Erfahrungen gebe. In Deutschland bedeute Datenschutz häufig noch Täterschutz, hieß es auch auf dem Podium. Die Polizistin beklagte: „Die Gesellschaft hat sich verändert“, und die Zivilcourage sei auf der Strecke geblieben. Wenn Mädchen in der Straßenbahn begrapscht werden und Mitfahrer wegschauen anstatt zu Hilfe zu eilen oder wenigstens den Notruf zu wählen, wenn Rettungskräfte attackiert werden, dann laufe etwas grundlegend falsch, beklagte die Kommissarin und erhielt Applaus.

Düstere Schilderungen

Die düsteren Schilderungen nahm die Justizministerin mit, gestand ein, dass „wir beim Datenschutz zum Übertreiben neigen“. Zumindest in Brennpunkten will sie die Videoüberwachung ausweiten. Ob der Hieber-Laden auch schon ein solcher Brennpunkt ist, blieb an diesem Abend aber offen.