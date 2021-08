Leichenfund in Freudenstadt 40-jähriger Mann leblos auf Parkplatz gefunden

Eine Leiche ist am Donnerstagvormittag gegen 10.10 Uhr von einem Fußgänger auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in der Wallstraße beim Stadtbahnhof in Freudenstadt gefunden worden. Die Polizei sucht Zeugen.