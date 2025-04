Bad Nauheim - Mit einem Großaufgebot sucht die hessische Polizei nach einem Schützen, der in Bad Nauheim zwei Männer getötet haben soll. Warum auf die Opfer geschossen wurde, ist unklar.

Die beiden Männer wurden in der Kurstadt im Wetteraukreis vor einem Mehrfamilienhaus leblos gefunden. Nachbarn hatten am Samstagnachmittag die Polizei alarmiert. Die "Bild"-Zeitung hatte zuerst berichtet.

Mehr als das Geschlecht machte die Polizei zur Identität der Getöteten bislang nicht bekannt. Es ist auch unklar, ob sich Täter und Opfer gekannt haben könnten.

Viele Fragen offen

Ein Polizeisprecher sagte: "Wir haben bislang Hinweise auf einen Täter, können aber nicht ausschließen, dass natürlich auch andere Personen an der Tat beteiligt sind."

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und sperrte den mutmaßlichen Tatort vor einem dreistöckigen Haus weiträumig ab. Es handelt sich um eine Siedlung mit mehreren Mehrfamilienhäusern in der Nähe eines Schwimmbads. Bad Nauheim liegt in Hessen zwischen Frankfurt am Main und Gießen.