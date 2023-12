1 Das Grab von Helmut und Hannelore Schmidt auf dem Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf. Foto: Markus Scholz/dpa

Unbekannte haben am Freitagabend das Grab von Helmut und Loki Schmidt mit Hakenkreuzen beschmiert. Die Grabschändung geschah am Vorabend des Geburtstags des verstorbenen Altkanzlers.









Hamburg - Unbekannte Täter haben am Freitagabend das Grab des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt und seiner Frau Loki Schmidt auf dem Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf mit Hakenkreuzen beschmiert. Es war der Vorabend von Schmidts Geburtstag - am Samstag wäre der prominente Politiker 105 Jahre alt geworden.