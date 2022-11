Stuttgarter Kickers gegen FC Holzhausen Holzhausen stoppt die Siegesserie der Kickers

Die Stuttgarter Kickers wollten in der Fußball-Oberliga gegen den FC Holzhausen den nächsten Sieg – es wäre der elfte Erfolg in Serie gewesen. Doch am Ende steht es 2:2. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.