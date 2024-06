1 Polizeieinsatz am Rheinufer. Foto: Michael Deines/Promediafoto/dpa

Eine 15-Jährige wird tot gefunden. Am Mittwoch ist klar: Es war Tötung durch Ertrinken. Ihre Eltern stehen unter Verdacht, die Tochter umgebracht zu haben.









Worms/Mainz - Die Leiche der 15-Jährigen lag am Rheinufer in Worms. Die Obduktion ergibt am Mittwoch: Tod durch Ertrinken. Wie sich die Tat abgespielt hat, ist unklar. Klar ist aber, dass sich der Tatverdacht gegen die Eltern der Jugendlichen richtet: Der 39-jährige Vater und die 34-jährige Mutter sitzen seit Dienstag wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft.