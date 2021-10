1 Die Münchener Polizei hat einen 17-Jährigen festgenommen. Foto: Peter Kneffel/dpa Foto: dpa

In München ist ein 14-jähriges Mädchen tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Unter Tatverdacht steht ein 17-Jähriger, der jetzt festgenommen wurde.















München - Im Fall der gewaltsam getöteten 14-Jährigen in München ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Einsatzkräfte der Bundespolizei hätten am Montagvormittag einen 17-Jährigen festgenommen, teilte die Polizei in München mit.

Weitere Details wollten die Ermittler mittags (13.30 Uhr) bei einer Pressekonferenz bekanntgeben. Die Schülerin war am Sonntagmorgen in einer Wohnung gefunden worden. Versuche, die 14-Jährige wiederzubeleben, blieben erfolglos.

© dpa-infocom, dpa:211025-99-724605/5