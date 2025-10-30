Kriminalität: Fragen nach Gewalttat bei deutscher Tochterfirma in den USA

Nach einem Gewaltverbrechen in den USA informiert eine Firma aus Niedersachsen über zwei getötete Kollegen. Medien berichten über ein mögliches Motiv. Die Behörden halten sich weiter bedeckt.
Cleveland/Barnstorf - Nach dem Gewaltverbrechen in den USA, bei dem Medienberichten zufolge zwei Deutsche getötet worden sind, laufen die Ermittlungen. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es am Donnerstag, dass die Berichte bekannt seien. Eine offizielle Bestätigung der Todesfälle durch zuständige Behörden stehe allerdings noch aus.