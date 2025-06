Kriminalität: FBI: Sechs Verletzte bei gezieltem Gewaltakt in Colorado

2 Bei der Attacke im US-Bundesstaat Colorado wurden sechs Menschen verletzt. Foto: David Zalubowski/AP/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Terrorverdacht in den USA: Ein Mann wirft einen Brandsatz in eine Menschenmenge und ruft «Free Palestine» - das berichten Zeugen nach einer Attacke in der Stadt Boulder. Es gibt mehrere Verletzte.







Link kopiert



Boulder - Nach der Attacke mit sechs Verletzten in einer Fußgängerzone im US-Bundesstaat Colorado ermittelt die Bundespolizei FBI wegen Terrorverdachts. Es sei klar, dass es sich bei dem Vorfall am Nachmittag (Ortszeit) in der Stadt Boulder um einen "gezielten Gewaltakt" handele, teilte ein FBI-Vertreter auf einer Pressekonferenz am späten Abend mit. Zeugen zufolge habe ein männlicher Täter einen behelfsmäßigen Flammenwerfer bei dem Angriff benutzt, einen Brandsatz in eine Menschenmenge geworfen und während der Attacke "Free Palestine" gerufen. Er wurde später festgenommen.