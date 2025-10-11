Mit Messerstichen wurde die neue Bürgermeisterin von Herdecke schwer verletzt. Die Tochter steht im Fokus der Ermittler. Am Tag vor dem Angriff hatte sich die Mutter an die Polizei gewandt.
Herdecke - Schon einen Tag vor dem Messerangriff auf sie hat sich die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke im Ruhrgebiet an die Polizei gewandt. "Wir hatten am Montag zweimal persönlichen Kontakt zu ihr", sagte ein Sprecher der Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis. Einmal sei sie persönlich auf der Wache in Wetter an der Ruhr vorstellig geworden.