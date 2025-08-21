Kriminalität: Fachleute mahnen: Mehr gegen Kindesmissbrauch tun

Ein neues Lagebild soll das Ausmaß von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche aufzeigen. Aus Sicht von Fachleuten ist weiter viel zu tun. «Save the Children» sieht auch Eltern in der Pflicht.
Berlin - Beim Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt ist aus Sicht von Fachleuten noch viel zu tun. Die Kinderrechtsorganisation "Save the Children Deutschland" sieht dabei nicht nur die Politik oder Fachkräfte an Schulen in der Pflicht, sondern auch Eltern: Diese sollten mit ihren Kindern über Risiken sprechen, sagte Stefanie Röhrs, Teamleiterin der Organisation im Fachbereich Schutz vor Gewalt, dem "Tagesspiegel".