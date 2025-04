4 Die tödliche Messerattacke ereignete sich im Berliner U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Foto: Fabian Sommer/dpa

In einem U-Bahnhof im Berliner Westen geraten mitten am Tag zwei Männer aneinander. Einer sticht den anderen nieder und flüchtet. Die Polizei schießt auf den Flüchtenden. Viele Fragen sind noch offen.









Link kopiert



Berlin - Nach der tödlichen Messerattacke in einem U-Bahnhof in Berlin gehen die Ermittlungen weiter. Die Polizei war am Samstag bis in den Abend rund um den U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz im Berliner Westen im Einsatz.