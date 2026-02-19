Kriminalität: Enthauptete Leiche einer Deutschen bei Florenz gefunden

Grausamer Fund nahe Florenz: Die Leiche einer 44-jährigen Deutschen wird auf einem verwahrlosten Gelände entdeckt. Ihr Kopf war abgetrennt. Die Behörden ermitteln.
Florenz - Auf einem verlassenen Gelände in der Nähe von Florenz ist italienischen Medienberichten zufolge die enthauptete Leiche einer deutschen Frau gefunden worden. Wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete, fanden Spaziergänger den Körper der 44 Jahre alten Frau ohne festen Wohnsitz im Gebüsch. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren wegen Mordes eingeleitet.