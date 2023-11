Kriminalität: Dublin: Rätseln über Motiv nach Messerangriff auf Kinder

3 Ein Auto brennt in der Parnell Street im Stadtzentrum von Dublin. Foto: Brian Lawless/PA Wire/dpa

Mehrere Kinder werden in Dublin von einem Angreifer durch Stiche verletzt. Der Vorfall sorgt für Spekulationen über die Nationalität des Angreifers und ruft rechtsextreme Randalierer auf den Plan.









Dublin - In Irland wird nach einer Messerattacke auf mehrere Kinder und eine Frau in Dublin über das Motiv des Angreifers gerätselt. Infolge der Tat, die sich Medienberichten zufolge vor einer Kindertagesstätte abspielte, kam es in der Nacht zum Freitag zu schweren Ausschreitungen in der Hauptstadt. Die Sicherheitsbehörden machten rechtsextreme Unruhestifter für die Krawalle verantwortlich. Zuvor war in sozialen Medien über die Nationalität des mutmaßlichen Täters spekuliert worden, zu der die Polizei selbst keine Angaben machte.