Ab sofort im Impfzentrum Biontech wird in Meßstetten nun ohne Termin gespritzt

Wer sich im Kreisimpfzentrum in Meßstetten (KIZ) erstimpfen lassen möchte, muss von diesem Mittwoch an, 14. Juli, dafür keinen Termin mehr vereinbaren sondern kann einfach so vorbeikommen. Das teilte das Landratsamt am Dienstag mit.