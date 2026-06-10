Kriminalität: Bewaffnete in Südafrika fallen in Siedlung ein - zwölf Tote

1 Die Schwerbewaffneten fielen am späten Abend in die Siedlung ein. (Illustration) Foto: picture alliance / dpa Schwerbewaffnete schießen spätabends in einer Siedlung um sich. Die Gewalt dauert über eine Stunde, viele Menschen sterben. Die Polizei sucht nach dem Motiv.







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Johannesburg - Bei einer Massenschießerei in Südafrika sind der Polizei zufolge mindestens zwölf Menschen getötet und neun weitere verletzt worden. Eine Gruppe von etwa zehn mit Maschinengewehren Bewaffneten fiel demnach am Dienstagabend gegen 23 Uhr in eine informelle Siedlung in Cleveland nahe der Wirtschaftsmetropole Johannesburg ein und eröffnete das Feuer.