1 Muhsin Hendricks leitete eine Moschee in Kapstadt, die Muslimen, die der LGBTQ-Gemeinschaft angehören, einen Gebetsort ohne Angst vor Diskriminierung bot. Foto: Jens Büttner/dpa

Muhsin Hendricks galt als erster Imam, der seine Homosexualität offen lebte. Seine Moschee war ein Zufluchtsort für viele muslimische LGBTQ-Personen. Jetzt wurde der Imam brutal getötet.









Gqeberha - Ein bekannter homosexueller Imam ist in Südafrika brutal getötet worden. Muhsin Hendricks, der als erster offen schwuler Imam der Welt galt, wurde nach Polizeiangaben am Samstag in der östlichen Stadt Gqeberha in seinem Auto erschossen.