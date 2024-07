HAIGERLOCH-BAD IMNAU. Gleich mehrfach ist laut Polizei im Zeitraum zwischen Mittwoch, 26. Juni, und Sonntag, 30. Juni, in das Clubheim des TC Bad Imnau in der Straße Bauernwiesen eingebrochen worden.

Zunächst, so die Polizei weiter, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Mittwoch bis Samstag gewaltsam Zutritt in das Gebäude und entwendete mehrere Gegenstände des Vereins. Am Sonntagabend wurde dann ein Fenster beschädigt und über dieses eingestiegen. Auch hier wurden Gegenstände des Vereins entwendet. Das Polizeirevier Hechingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Einbrecher waren schon einmal aktiv

Bereits Anfang Juni war das Clubheim Ziel eines Einbruches geworden. Damals verschafften sich der oder die Täter in der Nacht auf Sonntag, 2 Juni, kurz nach Mitternacht durch das Aufhebeln der Terrassentür Zutritt ins Vereinsheim und suchten im Innern nach Wertgegenständen. Ein geringer Bargeldbetrag wurde damals gestohlen. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen