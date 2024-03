1 Im Süden der chinesischen Provinz Hebei ermittelt die Polizei im Tötungsfall eines Teenagers. Foto: Johannes Neudecker/dpa

In einem verlassenen Gewächshaus taucht die Leiche eines Jungen auf. Schnell macht die Polizei Verdächtige aus. Doch viele Einzelheiten in dem Fall sind noch unklar.









Handan - In China ist ein Teenager mutmaßlich von drei Gleichalterigen getötet und in einem Loch vergraben worden. Der Fall schlägt in dem Land hohe Wellen. Das 13 Jahre alte Opfer sei am 10. März nahe der im Süden der Provinz Hebei gelegenen Millionenstadt Handan verschwunden und später in einem verlassenen Gewächshaus vergraben worden, berichteten chinesische Staatsmedien unter Berufung auf die Polizei.