Kriminalität: Anschlag auf Russisches Haus in Prag – Verdächtiger gesteht

1 Beim Brandanschlag auf das "Russische Haus" in Prag entstand Sachschaden. (Archivbild) Foto: Petr David Josek/AP/dpa Molotow-Cocktails werden gegen das russische Kulturzentrum in Prag geschleudert. Wenige Tage später stellt sich der mutmaßliche Täter selbst. Wie Moskau auf den Fall reagiert.







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Prag - Nach einem Brandanschlag auf das russische Kultur- und Wissenschaftszentrum in Prag hat sich ein Verdächtiger selbst der Polizei gestellt. Der Mann habe ein Geständnis abgelegt und sei festgenommen worden, teilte die tschechische Polizei bei X mit. Der Ausländer habe eingeräumt, die Tat bereits seit vorigem Sommer geplant und vorbereitet zu haben. Die Nationalität des Verdächtigen wurde aus rechtlichen Gründen nicht genannt.