Kriminalität: Anschlag auf Auto eines italienischen Journalisten

In einem Vorort von Rom fliegt das Fahrzeug eines bekannten TV-Moderators in die Luft. Die Polizei ermittelt, ob es Hinweise auf die Mafia gibt.
Rom - Auf das Auto eines bekannten italienischen TV-Journalisten ist ein Sprengstoffanschlag verübt worden. Der Wagen des Investigativ-Reporters Sigfrido Ranucci, der im öffentlich-rechtlichen Sender Rai das Magazin "Report" moderiert, brannte dabei völlig aus. Der 64-Jährige hatte sein Auto vor seinem Haus in einem Vorort von Rom abgestellt. Verletzt wurde niemand. Ein Selbstbezichtigungsschreiben oder ähnliche Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.