Kriminalität: Aktenzeichen XY fahndet nach früheren RAF-Terroristen

1 In der Sendung soll neues Material zu den RAF-Terroristen veröffentlicht werden. (Archivbild) Foto: Tim Brakemeier/dpa

Ein neues Video soll die Fahnder bei der Suche nach den Ex-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub voranbringen. Dabei setzt die Polizei gezielt auf das Millionenpublikum vorm Fernseher.









Mainz - Bei der Fahndung nach den RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub will die Polizei in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY… Ungelöst" am Mittwochabend (20.15 Uhr) ein neues Video veröffentlichen. "Man nimmt an, dass dieses Video Burkhard Garweg zeigt", heißt es in einer Mitteilung der Macher des ZDF-Formats. Der Beitrag sei kurzfristig noch in die Sendung eingebaut worden.