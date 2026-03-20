Kriminalität: 68-Jähriger in Wiesbaden umgebracht - Mann festgenommen

1 Die Polizei in Wiesbaden nahm nach einem Tötungsdelikt in der Innenstadt einen 38-Jährigen fest. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Fredrik Von Erichsen/dpa Mitten in Wiesbaden eskaliert ein Streit – ein Mann stirbt, ein anderer flieht. Was zu der tödlichen Auseinandersetzung führte, bleibt vorerst rätselhaft.







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Wiesbaden - In der Wiesbadener Innenstadt ist am Mittag ein 68 Jahre alter Mann bei einem Streit getötet worden. Fahnder nahmen einen 38-Jährigen als mutmaßlichen Täter fest, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Abend mitteilten. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Auch wurde zunächst nicht bekannt, wie genau der 68-Jährige ums Leben kam.