3 Die Feuerwehr war nachmittags über einen Brand in dem Krankenhaus informiert worden. Foto: Henning Kaiser/dpa

Nach etlichen Stunden endet eine diffuse Einsatzlage an einem Aachener Krankenhaus. Eine 65-Jährige wird überwältigt. Patienten werden nicht verletzt.









Aachen - Beim polizeilichen Zugriff am Luisenhospital in Aachen ist eine 65-jährige Frau verletzt worden, die sich stundenlang in einem Raum der Klinik verschanzt hatte. Das berichtete der Aachener Polizeisprecher Andreas Müller am späten Abend vor Ort. Die Frau werde in einem Krankenwagen behandelt.