52-Jähriger in USA per Giftspritze hingerichtet

1 Bislang haben 23 der 50 US-Bundesstaaten die Todesstrafe abgeschafft (Archivbild). Foto: Paul_Buck/EPA/dpa

In zahlreichen Bundesstaaten der USA gibt es die Todesstrafe. Nun hat Missouri einen verurteilten Mörder hingerichtet.









Link kopiert



Washington - Ein verurteilter Mörder ist im US-Bundesstaat Missouri hingerichtet worden. Der 52-Jährige wurde per Giftspritze im Gefängnis in Bonne Terre getötet, wie US-Medien unter Berufung auf die zuständige Behörde berichteten. Der Mann wurde wegen des Mordes an seiner Cousine und deren Ehemann im Jahr 2006 zum Tode verurteilt.