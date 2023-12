1 Der Tatort in Bremen ist mit Flatterband der Polizei abgesperrt. Foto: ---/Nord-West-Media TV /dpa

Die Polizei ermittelt im Fall eines Tötungsdelikts in Bremen. Dabei soll ein 24-Jähriger seine Schwester getötet haben.









Bremen - Ein 24-Jähriger soll in einer Wohnung in Bremen seine ein Jahr jüngere Schwester getötet haben. Der Tatverdächtige sei in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus widerstandslos festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Mordkommission ermittele wegen eines Tötungsdelikts.