Kriminalität: 22-Jähriger stirbt nach Polizeischüssen – viele Fragen offen

Nach einer Verfolgungsfahrt und Polizeischüssen in Saarbrücken stirbt ein junger Mann, ein anderer wird verletzt. Viele Details des Einsatzes sind noch ungeklärt – die Ermittlungen laufen weiter.
Saarbrücken (dpa/lrs) - Eine Polizeikontrolle endet tragisch: Ein 22-Jähriger ist tot, ein 19-Jähriger und eine Polizistin sind verletzt. Nachdem die Polizei bei einer Verfolgungsfahrt in Saarbrücken in der Nacht zum Ostersonntag Schüsse abgefeuert hat, sind noch viele Fragen offen. Am Ostermontag gehen die Ermittlungen weiter.