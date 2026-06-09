Kriminalität 2025: Donaueschinger Bürger leben sicher

Geringe Zahl an Straftaten im Jahr 2025 in Donaueschingen. Aufklärungsquote über dem Landesschnitt. Negative Entwicklung bei häuslicher Gewalt.
Einige bemerkenswerte Zahlen kann Gunter Feis, der neue Revierleiter der Polizei Donaueschingen, bei seiner ersten Vorstellung der Kriminalstatistik für das abgelaufene Jahr präsentieren. Die Kernbotschaft bleibt zunächst ähnlich wie bei seinem Vorgänger Thomas Knörr: „Die Stadt ist sicher, und ich bin mit der Statistik zufrieden.“ Mit insgesamt 822 festgestellten Straftaten gab es 2025 zwar einen minimalen Anstieg, jedoch liegt das Jahr immer noch deutlich unter dem Mittelwert der vergangenen fünf Jahre (868) sowie den zwei besonders hohen Werten aus 2022 und 2023 (938 und 930 Straftaten).