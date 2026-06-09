Kriminalität 2025: Donaueschinger Bürger leben sicher

Einige bemerkenswerte Zahlen kann Gunter Feis, der neue Revierleiter der Polizei Donaueschingen, bei seiner ersten Vorstellung der Kriminalstatistik für das abgelaufene Jahr präsentieren. Die Kernbotschaft bleibt zunächst ähnlich wie bei seinem Vorgänger Thomas Knörr: „Die Stadt ist sicher, und ich bin mit der Statistik zufrieden.“ Mit insgesamt 822 festgestellten Straftaten gab es 2025 zwar einen minimalen Anstieg, jedoch liegt das Jahr immer noch deutlich unter dem Mittelwert der vergangenen fünf Jahre (868) sowie den zwei besonders hohen Werten aus 2022 und 2023 (938 und 930 Straftaten).

„Natürlich gehört bei den Zahlen auch immer ein Quäntchen Glück dazu“, sagt Feis. Besondere Bestätigung für die Arbeit der Beamten sei jedoch die Aufklärungsquote. Knapp 65 Prozent aller Straftaten konnte die Polizei laut Feis aufklären, was klar über dem Landesschnitt von etwas über 60 Prozent liegt.

Ein Aspekt, auf den die Polizei jüngst besonderes Augenmerk legen musste, ist Gewalt gegen Polizeibeamte. Während das Polizeipräsidium Konstanz hier insgesamt einen Anstieg verzeichnet, freut sich Gunter Feis in Donaueschingen über einen Rückgang der Übergriffe um über 50 Prozent (von 15 Fällen auf sieben).

Neuer Tiefstwert

Als für das Sicherheitsgefühl in der Stadt wichtig bezeichnet der Revierleiter zudem einen neuen Tiefstwert in den vergangenen fünf Jahren bei den Wohnungseinbrüchen. Hier kann die Polizei aus dem vergangenen Jahr nur noch von sieben Fällen berichten (zuletzt zehn in 2024). Entgegen dem Landestrend kann hier der gesamte Schwarzwald-Baar-Kreis einen Rückgang von fast 17 Prozent verzeichnen.

Bei den Körperverletzungen, die zuletzt zwei Jahre in Folge rückläufig waren, sieht die Polizei wieder einen Anstieg von zuletzt 82 auf 97 Straftaten. Ganz erheblich gestiegen ist 2025 die festgestellte Zahl von Opfern häuslicher Gewalt in Donaueschingen. Nach 14 Opfern im Vorjahr spricht die Polizei für 2025 von 39, was nicht nur ein signifikanter Sprung für ein Jahr ist – damit liegt die Zahl auch deutlich über dem Mittelwert der vergangenen fünf Jahre (24,2).

Da häusliche Gewalt ein Bereich ist, in dem generell eine sehr hohe Dunkelziffer an Straftaten existiert – also Fälle, die gar nicht zur Anzeige gebracht werden –, sieht Feis in dem Anstieg unter anderem eine Bestätigung der Arbeit der Opferhilfe in Donaueschingen. „Der Weiße Ring zum Beispiel ist mittlerweile auch personell richtig gut aufgestellt.“ Diese Arbeit bringe mehr Fälle zur Polizei und damit aus dem Dunkelfeld.

Täter sind oft Männer

Laut Bundeslagebild 2024 sind 70 Prozent der Opfer von häuslicher Gewalt Frauen, die überwiegende Mehrheit der Tatverdächtigen sind Männer. Und auch wenn zu dieser Kategorie konkret im Polizeibericht Donaueschingen keine Aufteilung geführt wird, sagt Feis, dass unter 453 Tatverdächtigen, die die Polizei über alle Delikte hinweg insgesamt im vergangenen Jahr ermittelt hat, 363 Männer und nur 90 Frauen sind.

Einen erneut enormen Rückgang führt die Polizei bei der Rauschgiftkriminalität. Hier waren es 2025 nur noch 18 Delikte. Revierleiter Gunter Feis nennt dies als Folge der Teillegalisierung von Cannabis zum 1. April 2024. „Wenn wir nichts machen, bleibt vieles im Dunkelfeld. Wir hatten hier 2023 noch Schwerpunktarbeit, weshalb der Wert damals sehr hoch war“, so Feis. Zum einen existiert der Schwerpunkt in der Rauschgiftfahndung hier nicht mehr, zum anderen gebe es für die Beamten bei der Kontrolle der Grenzwerte von Cannabis „gewisse Probleme im Bereich der Rechtslage und Unsicherheit“, was die Zahl der Delikte zusätzlich drücke.

Amokalarm im März

Mit dem Blick auf Großeinsätze im Jahr 2025 hebt Gunter Feis unter anderem einen brisanten Alarm vom 25. März hervor. Damals meldeten nämlich die Gewerblichen Schulen Amokalarm. Mit Unterstützung aus dem Präsidiumsgebiet musste der Bereich großräumig abgeriegelt, und 400 Schülerinnen und Schüler wurden evakuiert. Schnell war klar, dass es sich um einen Fehlalarm handelt. Nachdem damals zunächst über einen möglichen technischen Defekt im Meldesystem gesprochen wurde, berichtet Feis nun: „Das war das Ergebnis eines Schülerstreichs. Ein Schüler hatte aus Jux auf den Knopf gedrückt“.

Hilfe für Opfer von häuslicher Gewalt gibt es unter anderem beim anonymen Opfer-Telefon des Weißen Rings unter 116006. Weitere Informationen auf der Webseite des Weißen Rings.

Der Städtevergleich

Im Gebiet des Polizeipräsidiums Konstanz

sticht Donaueschingen mit einer der geringeren Häufigkeitszahlen heraus. Die Häufigkeitszahl benennt die Anzahl der Straftaten hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Hier liegt Donaueschingen bei 3772 und damit klar unter dem Wert von etwa Villingen-Schwenningen (4604) oder Tuttlingen (4789). Spitzenreiter ist Singen mit 7293 Straftaten pro 100.000 Einwohner.