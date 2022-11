1 Polizisten durchsuchen das Gelände, in dem am Morgen die 13-Jährige bewusstlos aufgefunden wurde. Foto: Guido Kirchner/dpa

Spaziergänger finden in einem Waldstück eine gefesselte 13-Jährige. Das Mädchen war auf dem Weg zur Schule und wurde offensichtlich überfallen. Was war passiert? Der Fall bleibt vorerst im Dunklen.















Ostbevern - Ein 13-jähriges Mädchen ist am Dienstagmorgen auf dem Weg zur Schule in Ostbevern im Münsterland überfallen und mit Kabelbindern an den Händen gefesselt worden. Passanten fanden das Mädchen und verständigten die Rettungskräfte. Die 13-Jährige kam ins Krankenhaus. Sie war laut Polizei zunächst bewusstlos, kam dann aber wieder zu sich. Sie habe nur leichte Verletzungen erlitten. Das Mädchen sei nicht an einen Baum gefesselt gewesen.

Die Hintergründe des Falls sind noch unklar. Das Mädchen konnte sich laut Polizei bei einer ersten Befragung nicht an den Vorfall erinnern. Die Polizei durchsuchte mit einer Hundertschaft und Hunden die Umgebung der Fundstelle in einem Waldstück, fand aber nichts, wie eine Sprecherin sagte. Jetzt müssten Zeugen befragt und der Ablauf wie ein Puzzle zusammengesetzt werden.

Ein Ehepaar hatte die Achtklässlerin gefunden, die ein Gymnasium in Ostbevern besucht. Laut der Sprecherin war dem Paar beim Spaziergang in dem Waldstreifen ein Fahrrad und ein Rucksack am Wegesrand aufgefallen. Dann habe das Ehepaar das Mädchen entdeckt und die Rettungskräfte verständigt.

Neben der Fundstelle ist laut der Sprecherin eine Baustelle. Arbeiter von dort hätten bei der Erstversorgung geholfen, sagte sie.