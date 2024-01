Kriminaliät: Autopanne vorgetäuscht: Geldtransporter überfallen

1 Einsatzkräfte der Polizei nach dem Überfall auf einen Geldtransporter in der Nähe einer Bank in Großkarolinenfeld in Bayern. Foto: Josef Reisner/dpa

Bei Ludwigsburg schlugen sie an einem Feldweg zu, in Oberbayern vor einer Bankfiliale. Nach Geldtransporterüberfällen in Bayern und Baden-Württemberg werden die sechs flüchtigen Räuber gesucht.









Ludwigsburg/Großkarolinenfeld - In einem Fall täuschten die Täter eine Autopanne an einem Feldweg vor, im anderen schlugen sie direkt vor einer Bankfiliale zu: Nach Geldtransporter-Überfällen in Ludwigsburg in der Region Stuttgart und im oberbayrischen Großkarolinenfeld sind die sechs Täter auf der Flucht. Mehrere von ihnen waren nach Polizeiangaben bewaffnet. Die Höhe der Beute war in beiden Fällen noch unklar.