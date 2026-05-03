Kriminalfall: Mordanklage nach Tod von Fünfjähriger in Australien

Die Geschichte bewegt nicht nur Australien: Mitten im Outback verschwindet eine Fünfjährige spurlos. Nun muss sich ein 47-Jähriger wegen Mordes verantworten.
Alice Springs - Nach dem Fund der Leiche eines fünfjährigen Mädchens in Australien ist der Verdächtige nun wegen Mordes angeklagt worden. Die tagelange Suche nach dem kleinen Mädchen sowie die Ausschreitungen nach dem Leichenfund hatten auch international für Aufsehen gesorgt. Die Familie gab dem Kind, das zu Lebzeiten Sharon hieß, posthum den Namen Kumanjayi Little Baby. Dies habe kulturelle Gründe, berichten australische Medien. Am Dienstag soll der Verdächtige in Darwin vor Gericht erscheinen.