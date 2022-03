1 Ein Mann wird in Handfesseln abgeführt. Die Zahl der Straftaten im Zollernalbkreis ist 2021 gegenüber dem Vorjahr um 117 auf 5970 gestiegen Foto: ronstik-stock.adobe.com

Mit 5970 Straftaten hat die Polizei im Jahr 2021 im Zollernalbkreis 117 Fälle mehr erfasst als im Vorjahr (5853). Damit schloss sich der Landkreis den breiten Fallzahlenrückgängen in den anderen Landkreisen im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen nicht an.















Zollernalbkreis - Ein leichter Rückgang ergab sich laut der Kriminalstatistik 2021 bei der Aufklärungsquote von 65,8 (2020) auf 64,9 Prozent, die im Zollernalbkreis aber dennoch – wie im Vorjahr – die Höchste der Landkreise im Präsidiumsbereich blieb. Die Häufigkeitszahl, der Indikator für die Kriminalitätsbelastung, erhöhte sich leicht, um 1,7 Prozent von 3091 (2021) auf 3144.

Mit 3002 Tatverdächtigen wurden im Landkreis 77 weniger registriert (-2,5 Prozent) als im Vorjahr (3079).

Neben dieser tatortbezogenen Betrachtungsweise bearbeiteten die Organisationseinheiten im Zollernalbkreis weitere 1315 Straftaten und damit 412 mehr als im Vorjahr, die in der Kriminalstatistik-Ausland erfasst wurden. Dabei wurden 558 Versuche, insgesamt 1350 geschädigte Personen und ein Gesamtschaden von etwa 1,1 Millionen Euro registriert.

Der Deliktsbereich "Betrug" ist schwerpunktmäßig von der geänderten Erfassungspraxis betroffen. In der Folge wurden in der tatortbezogenen (Inlands-) Statistik im Zollernalbkreis mit 816 insgesamt 112 weniger Betrugsdelikte erfasst als 2020 (928). Auf der anderen Seite bearbeiteten die Organisationseinheiten im Landkreis jedoch weitere 1037 Betrugsfälle, die in der separaten PKS-Ausland registriert wurden. Das waren 266 Fälle mehr als 2020 (771).

Die Delikte der Computerkriminalität nahmen im Berichtsjahr um 35 Fälle, von 98 (2020) auf 133, zu, was einem Plus von 35,7 Prozent und einem Fünfjahreshoch entspricht. Da Seriendelikte nicht vorlagen, kann dieser Zuwachs nur allgemein mit der zunehmenden Digitalisierung und Nutzung des Internets erklärt werden.

Auch 2021 setzte sich der ansteigende Trend bei den Sexualstraftaten fort. Mit 136 Sexualdelikten (plus 16 Fälle) wurde ein neuer Höchststand im Fünfjahreszeitraum erreicht.

Mehr Kinderpornografie

Die deutlichsten Zuwächse – sowohl absolut als auch prozentual – gab es bei den Delikten der Kinderpornografie und beim sexuellen Missbrauch von Kindern. Als Beispiel kann der Fall eines Beschuldigten aus einer Kreisgemeinde gelten, der im Zeitraum von 2015 bis 2019 in 46 Fällen im Internet pornografische Schriften – darunter auch kinder- und jugendpornografische Dateien – verbreitet hatte. Und dies, obwohl er in diesem Zeitraum unter Bewährung stand. Die Taten konnten zwar 2020 ermittelt werden, waren aber erst im Januar 2021 für die Statistik frei.

Serie von Diebstählen aus Autos in Albstadt

Die besonders schweren Fälle des Diebstahls an/aus Fahrzeugen stiegen im Zollernalbkreis um 51 Fälle auffallend an, von 37 (2020) auf insgesamt 88. Allein 67 Taten davon wurden in Albstadt verübt. Verantwortlich dafür waren zwei örtliche Täter, denen eine Serie von 57 Fällen der gewerbsmäßigen Tatbegehung nachgewiesen werden konnte. Einer der Tatverdächtigen wurde in Untersuchungshaft genommen.

Geldautomaten-Sprengung und Betrug

Als einen der besonderen Kriminalfälle nennt das Präsidium die Sprengung des Geldautomaten der Balinger Commerzbank-Filiale im Mai 2021. Wie durch ein Wunder erlitt ein schlafender Obdachloser nur leichte Verletzungen. Das Gebäude wurde stark beschädigt.

Um eine hohe Geldsumme gebracht worden ist ein 67-Jähriger. Er wurde über eine Internet-Plattform von einer vermeintlich weiblichen Person angeschrieben und überwies ihr mehrfach Geld.

18 Betrugsfälle in Haigerloch

In Haigerloch wurde mit 224 Straftaten ein neues Fünfjahreshoch erreicht. Für den Zuwachs sorgten im Schwerpunkt die Rohheitsdelikte (plus neun Fälle), davon sechs einfache Körperverletzungen Diebstahlsdelikte (plus 17 Fälle) und Vermögens-und Fälschungsdelikte (plus 19 Fälle), davon 13 Fälle Waren-/Warenkreditbetrug. 18 Taten gingen auf das Konto einer Beschuldigten, die auf verschiedenen Internetplattformen betrügerisch und gewerbsmäßig Waren anbot, die sie überhaupt nicht zur Verfügung hatte.

Steigerung bei Rohheitsdelikten

Den zweithöchsten Stand im fünfjährigen Zeitraum markieren die 140 Straftaten in der Stadt Geislingen. Ursächlich hierfür waren die Zunahmen bei den Rohheitsdelikten (plus elf Fälle), davon fünf Körperverletzungen und bei den Sachbeschädigungen (plus 18 Fälle), davon sechs Fälle Sachbeschädigungen an Autos (+600 Prozent). Es konnten drei jugendliche Beschuldigte ermittelt werden, die die Tatbegehungen einräumten.

In der Stadt Schömberg wurde mit 139 Straftaten ein zweithöchster Stand im Fünfjahreszeitraum erreicht. Die Steigerung wurde auch hier von den Rohheitsdelikten (plus 23 Fälle), davon 18 Körperverletzungen, verursacht. Außerdem gab es noch Zuwächse beim Diebstahl insgesamt (plus acht Fälle), bei den Vermögens-und Fälschungsdelikten (plus acht Fälle) und in geringerem Ausmaß bei den Beleidigungen sowie Sachbeschädigungen (jeweils plus vier Fälle). Seriendelikte lagen nicht vor.

In der Gemeinde Dormettingen gab es mit 51 Straftaten (plus 37 Fälle) ein markantes Fünfjahreshoch. Die Kriminalitätsbelastung oder Häufigkeitszahl kletterte aus diesem Grund auf 4753, statistisch der Höchstwert im Zollernalbkreis. Der Anstieg wurde im Schwerpunkt durch ein Plus von 27 Fällen des Betrugs (von zwei Fällen im Jahr 2020 auf nunmehr 29) verursacht. Allein 27 Betrugsfälle gingen auf das Konto einer ortsansässigen Beschuldigten, die per Internet Einkäufe tätigte, die zugesandten Waren aber jeweils nicht bezahlte.

Weilen bleibt Ort mit geringster Kriminalitätsbelastung

Mit der Häufigkeitszahl von 503 war die Gemeinde Weilen unter den Rinnen auch im Berichtsjahr die Kommune mit der geringsten Kriminalitätsbelastung, sowohl im Zollernalbkreis als auch im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen.

Drei Viertel der 3002 Tatverdächtigen waren Männer, ein Viertel Frauen. 1426, oder 47,5 Prozent der Tatverdächtigen im Kreis waren bereits kriminalpolizeilich bekannt und daher Wiederholungstäter. 331 Tatverdächtige waren betrunken. Unter Drogeneinfluss standen 262 oder 8,7 Prozent der Tatverdächtigen. Der Anteil erreichte damit erneut ein Fünfjahreshoch. 28 Tatverdächtige (23 im Vorjahr) führten in 27 Fällen eine Schusswaffe mit sich. Damit ergab sich ein Rückgang um zwei Fälle.

Der Anteil der Kinder und Jugendlichen bei den Tatverdächtigen geht seit Jahren konstant zurück und liegt bei rund 20 Prozent.

Knapp 30 Prozent der Verdächtigen sind laut Polizei keine deutschen Staatsangehörigen, 3,4 Prozent sind Flüchtlinge. Als "Mehrfach- und Intensivtäter" waren im Zollernalbkreis laut Polizei drei Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit und Flüchtlingsstatus klassifiziert. Neun Personen gelten als "jugendliche Intensivtäter".