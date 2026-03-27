Krimi-Premiere in München: Tatort-Abschied für Nemec und Wachtveitl

Langsam aber sicher ist es so weit: Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl verabschieden sich endgültig vom Münchner «Tatort». Sie haben ihre Entlassungsurkunde bekommen.
München - Nach 35 Jahren ist nun langsam aber sicher Schluss: Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) alias Batic und Leitmayr verabschieden sich vom "Tatort". In München feierte nun ihr letzter Fall Premiere. Der Titel: "Unvergänglich". Ausgestrahlt werden soll der Fall in einer Doppelfolge, in zwei Teilen am Ostersonntag und Ostermontag. Dann haben die Schauspieler 100 Folgen der Kult-Krimireihe ins Fernsehen gebracht.