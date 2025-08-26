Krimi in Kandern: Spaß am Schreiben guter Geschichten

Der Kanderner Autor Uwe Trostmann hat den sechsten Krimi mit dem bruddeligen und eigenbrötlerischen Kriminalkommissar Steve Brennan veröffentlicht.
Es ist mittlerweile der neunte Roman, den der umtriebige 73-Jährige geschrieben und im Self-Publishing veröffentlicht hat. „Mir macht es Spaß zu schreiben und Geschichten zu kreieren“, sagt Trostmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Wahl-Kanderner und Naturwissenschaftler hat 30 Jahre lang in der Antibiotika-Forschung gearbeitet und war weltweit unterwegs. Auch da habe er schon viel geschrieben, allerdings wissenschaftliche Veröffentlichungen und Vorträge. Gerade bei Vorträgen habe er – anders als bei wissenschaftlichen Artikeln – auch immer wieder Spannungsbögen einbauen können.