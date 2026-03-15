Krimi in Albstadt: Was hat der Tote mit den Kelten zu tun?

In seinem fünften Werk geht es laut Krimibuchautor Reiner Plaumann um Geheimnisse bei den ehemaligen Kelten der Heuneburg.
Die Geschichten sind quasi aus dem Leben gegriffen, auch wenn alles rein fiktiv ist. Ganz real hingegen sind die Schauplätze, die in den Kriminalgeschichten von Reiner Plaumann eine Rolle spielen. Der 62-jährige Familienvater ist nämlich gebürtiger Albstädter. „In Ebingen geboren, in Pfeffingen aufgewachsen, in Lautlingen beschäftigt und in Truchtelfingen wohnhaft“, lacht der Hobby-Autor. Damit hat er praktisch die Hälfte der Stadtteile Albstadts durch. Und weil er sich in seiner Heimat nun mal gut auskennt, spielen seine erdachten Geschichten auch hier.