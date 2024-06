„So eine Verhaftung ist äußerst selten“, sagt Pressesprecher Christian Wörner vom Polizeipräsidium Reutlingen zu dem kuriosen Fall und lobt seine Kollegen: „Die waren äußerst aufmerksam.“

Ob Kommissar Zufall oder die richtige Spürnase – den Polizisten scheint ein richtig dicker Fisch ins Netz gegangen zu sein. Die zwei bemerkten auf ihrer Streifenfahrt in der Nacht zum Donnerstag, gegen 3 Uhr, auf einem Parkplatz nahe des Freibades in Mössingen, einen geparkten Wagen und starteten die Kontrolle.

Lesen Sie auch

Werkzeug, Waffe und Bargeld

Beim Näherkommen stellten sie fest, dass die beiden Insassen noch maskiert waren. Im Auto fanden die gewieften Beamten neben Einbruchswerkzeug auch eine Schusswaffe und „jede Menge Bargeld“, wie es von Seiten des Polizeipräsidiums im Gespräch mit unserer Redaktion hieß. Das alles wurde sichergestellt und die beiden Verdächtigen vorläufig festgenommen.

Kurz danach ging der Notruf ein. Ein 81-Jähriger aus Burladingens Nachbarstadt Trochtelfingen alarmierte die Polizei. Er berichtete, dass gegen 2 Uhr morgens zwei Männer gewaltsam in sein Haus eingedrungen waren, ihn mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe von Bargeld und Wertsachen gezwungen hatten. Erst geraume Zeit nach der Flucht der Täter war es dem Senior, der unverletzt geblieben ist, gelungen, sich zu befreien und den Notruf abzusetzen.

Richter erlässt Haftbefehl

Da stand im Revier schnell fest, dass es einen Zusammenhang mit den auf dem Mössinger Parkplatz festgenommenen Männern geben muss. Mittlerweile ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen die beiden Tatverdächtigen.

Der 39-jährige italienische und der 41 Jahre alte albanische Staatsangehörige wurden am Donnerstagmittag dem Amtsrichter beim Amtsgericht in Tübingen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Beide Beschuldigte wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

„So ein Überfall ist äußerst selten“, beruhigt Wörner eventuell besorgniserregte Gemüter. Dass Einbrecher in Häuser eindringen wenn Bewohner da sind, kommt eigentlich nicht vor.

Aber der Trochtelfinger Senior wird wegen zweier aufmerksamer Streifenbeamten mit der richtigen Spürnase sein Bargeld und die gestohlenen Wertgegenstände wieder bekommen.