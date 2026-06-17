Kriegsfolgen: Etwa vier Millionen Verfolgte und Geflüchtete in Deutschland

Seit 1950 sind etwa 3,3 Millionen Menschen nach Deutschland geflüchtet und geblieben. Vor allem aus zwei Ländern sind besonders viele Menschen gekommen.
Wiesbaden - Im vergangenen Jahr haben in Deutschland etwa vier Millionen Geflüchtete und Vertriebene gelebt. Davon seien seit 1950 etwa 3,3 Millionen Opfer von Flucht und Vertreibung nach Deutschland gekommen, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Weitere etwa 713.000 Menschen seien Vertriebene des Zweiten Weltkriegs, die vor 1950 zugewandert seien.