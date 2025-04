Kriegsende in Schiltach und Lehengericht

1 Soldatengräber auf dem Bühl (bis 1956): Albert Fleischer (Zwickau) und Karl Klenkhart (Wien). Foto: Harter

Im zweiten Teil zum Kriegsende vor 80 Jahren in Schiltach und Lehengericht geht es um den Einmarsch der Franzosen.









Inzwischen zog die an der „Halde“ in Stellung gegangene Wehrmacht ab. Sie hatte noch nach Schenkenzell gefeuert, wo die Franzosen am 20. April einrückten.