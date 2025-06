Krieg in Nahost: US-Medien: Israels Abfangraketen werden knapp

1 Die Arrow-Abfangraketen für das israelische Abwehrsystem könnten bald knapp werden. (Archivbild) Foto: Ohad Zwigenberg/AP/dpa Die meisten Raketenbeschüsse aus dem Iran wehrt Israel erfolgreich ab. Dafür ist das Arrow-Abfangsystem im Einsatz. Doch wie lange reicht die Munition noch?







New York/Washington - Abfangraketen für das israelische Abwehrsystem Arrow könnten US-Medienberichten zufolge bald knapp werden. Die USA seien sich der Kapazitätsprobleme seit Monaten bewusst, zitierte das "Wall Street Journal" einen US-Beamten. Deshalb habe Washington Israels Verteidigung mit Systemen am Boden, zu Wasser und in der Luft verstärkt und seit Juni weitere Raketenabwehrsysteme in die Region geschickt.