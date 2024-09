Anti-Atom-Mahnmal: Skulptur von Dreirad in Genf

1 Ein Dreirad war das Lieblingsspielzeug von Shinichi Tetsutani (3), der durch die US-Atombombe auf Hiroshima ums Leben kam. Foto: Christiane Oelrich/dpa

Ein Dreijähriger fährt in Hiroshima im Garten Dreirad, am 6. August 1945, als dort die erste Atombombe explodiert. Der Junge stirbt, sein Dreirad bleibt als Mahnmal erhalten. Jetzt auch in Europa.









Genf - Als Mahnmal gegen den Einsatz von Atomwaffen ist in Genf seit heute die Skulptur eines Dreirads zu sehen. Es ist ein originalgetreues Abbild eines Dreirads, das ein Dreijähriger am 6. August 1945 in Hiroshima fuhr, als die Amerikaner die erste Atombombe über der japanischen Stadt abwarfen.