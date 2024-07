Krieg in Nahost: Kein Ende der Kämpfe im Gazastreifen in Sicht

1 Vielerorts gehen die Kämpfe im Gazastreifen laut Militär weiter. (Symbolbild) Foto: Sam McNeil/AP/dpa

Die israelische Armee greift weiter im Gazastreifen an und berichtet von Erfolgen. Palästinensischen Angaben zufolge hat sie sich inzwischen aber aus zwei Vierteln der Stadt Gaza zurückgezogen.









Link kopiert



Gaza - Israels Militär setzt eigenen Angaben zufolge seine Einsätze in mehreren Gebieten des Gazastreifens fort. So gebe es etwa Kämpfe in der Gegend der Stadt Rafah. "Die Truppen eliminierten zahlreiche Terroristen in Nahkämpfen und bei Luftangriffen", teilte die Armee mit. Im Zentrum des Küstengebiets hätten Einsatzkräfte "eine große Menge an Geldmitteln, genutzt für terroristische Aktivitäten" gefunden. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.