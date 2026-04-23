Krieg in Nahost: Israel bereit für Wiederaufnahme des Iran-Kriegs

Die Ziele für mögliche neue Angriffe im Iran sind nach Worten des israelischen Verteidigungsministers bereits festgelegt. Sein Land warte jedoch noch auf eine Sache.
Tel Aviv/Teheran - Israel ist laut Verteidigungsminister Israel Katz "bereit, den Krieg gegen den Iran wieder aufzunehmen". Israel warte auf grünes Licht aus den USA, sagte er nach Angaben seines Büros vom Abend bei einer Lagebeurteilung. Die Ziele seien bereits festgelegt. Es gehe vor allem darum, "die Chamenei-Dynastie" endgültig zu zerschlagen, wichtige Energie- und Stromanlagen sowie die nationale wirtschaftliche Infrastruktur zu zerstören. Katz sprach davon, den Iran "in die Steinzeit" zurückzuversetzen.