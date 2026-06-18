Der Wortlaut des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran ist nun bestätigt worden. Die Vereinbarung sieht ein Kriegsende und die Öffnung der Straße von Hormus vor. Viele Fragen bleiben offen.
Teheran/Washington/Riad/Tel Aviv - Der Wortlaut des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran ist nun bekannt. Ein hochrangiger US-Regierungsbeamter hatte ihn öffentlich gemacht, nachdem mehrere Medien bereits eine frühere Fassung des Textes in Umlauf gebracht hatten. Die Vereinbarung soll mit sofortiger Wirkung in Kraft treten - nachdem US-Präsident Donald Trump und der iranische Präsident Massud Peseschkian sie in der Nacht unterzeichnet hatten. In den 14 Punkten bleiben aber einige Fragen offen.