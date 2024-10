Krieg in Nahost: Blinken: Fortschritte bei Gesprächen über Libanon-Waffenruhe

1 Blinken zu Libanon-Waffenruhe: "Es bleibt noch mehr zu tun." (Archivbild) Foto: Nathan Howard/Pool Reuters/AP/dpa

Die Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah ziehen sich hin. Bisher ohne Erfolg. US-Außenminister Blinken gibt sich nun optimistisch.









Washington - US-Außenminister Antony Blinken sieht "gute Fortschritte" in den Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz. "Es bleibt noch mehr zu tun", sagte Blinken in Washington. Die Fortschritte würden sich aus seiner jüngsten Reise in die Region und den derzeit anhaltenden Gesprächen ergeben. Man arbeite "sehr hart" daran, "Fortschritte bei der Verständigung darüber erzielen, was für die wirksame Umsetzung der Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrates erforderlich wäre", fügte Blinken hinzu. Die UN-Resolution 1701 sieht vor, dass sich die Hisbollah hinter den Litani-Fluss zurückzieht - etwa 30 Kilometer von der Grenze zu Israel entfernt.